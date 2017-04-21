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В мире

В Канаде при крушении сошедших с рельсов вагонов погибли два человека 21.04.2017 07:00

Два вагона с бревнами сошли с рельсов на канадском острове Ванкувер и обрушились на находившихся рядом работников, два человека погибли, трое получили ранения.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в четверг в городе Восс (Woss) в зоне, через которую перевозят не присоединенные к локомотиву вагоны. Как сообщил представитель полиции Тэмми Дуглас (Tammy Douglas), рабочие оказались заблокированы в результате схода незакрепленных вагонов с рельсов.

Проводится расследование происшествия.

РИА Новости

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