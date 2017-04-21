ФБР пересматривает свою политику в отношении средств массовой информации, ограничивая контакты между своими сотрудниками и журналистами.

Об этом сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей бюро.

По данным источников, это происходит на фоне разногласий по поводу возможных утечек конфиденциальной информации в СМИ.

Новая политика в отношении средств массовой информации была представлена на этой неделе на конференции в Вашингтоне, на которой присутствовали спецагенты Федерального бюро расследований.

ФБР воздержалось от комментариев, отмечает CNN.

Интерфакс