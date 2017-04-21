Прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил, что в числе пострадавших в ходе стрельбы на Елисейских полях оказалась иностранка.

Об этом он заявил в эфире телеканала BFM TV, передает ТАСС.

По его словам, в 20.50 по местному времени (21.50 мск) вооруженный штурмовой винтовкой человек открыл огонь по идущим строем полицейским. В результате один полицейский погиб, один получил ранение легкой степени, а другой «более серьезной».

«Была также легко ранена иностранная гражданка, которая находилась рядом и, вероятно, была задета осколками», — сообщил он, не уточняя гражданство пострадавшей.

Газета.ру