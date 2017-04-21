Мэр Нью- Йорка Билл де Блазио предложил повысить минимальную цену за пачку сигарет до $13.

Теперь его инициативу, направленную на сокращение числа курильщиков, должен одобрить городской совет. Его членам также предстоит рассмотреть законопроект, предусматривающий сокращение в два раза квоты на выдачу лицензий на реализацию табачных изделий, передает Reuters.

По последним данным, сейчас в Нью-Йорке курильщиками являются около 900 тыс. человек. «Мы говорим о спасении жизней. Мы хотим, чтобы людям было легче бросить курить и тяжелее начать», — заявила глава городского департамента здравоохранения Мэри Бассетт.

Городской совет рассмотрит инициативу мэра уже в этом месяце.

Власти Нью-Йорка борются с курением не первый год. Ранее в мегаполисе был введен запрет на курение в общественных местах — не только в кафе и ресторанах, но и в парках и на пляжах. Кроме того, действует запрет на продажу сигарет лицам моложе 21 года.

Росбалт