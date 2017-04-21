Журналист турецкой телекомпании IHA, освещающий нападение на полицейских на Елисейских полях, попытался пробраться через оцепление с канистрой для бензина.

Полиция немедленно потребовала от него отойти за оцепление. Он немедленно выполнил эти требования.

"У меня закончился бензин, я хотел взять такси за оцеплением, чтоб меня отвезли за бензином. Но это была плохая идея", — рассказал РИА Новости турецкий журналист.

После того, как он подошел к своей машине, полиция потребовала от него предъявить документы, а также разъяснить ситуацию.

РИА Новости