Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от акима (мэра) Астаны Асета Исекешева навести порядок на окраинах этого города.

Как передает 1news.az со ссылкой на Sputnik-Казахстан, в пятницу во время заседания, посвященного предстоящей выставке ЭКСПО, комментируя слайды со снимками, где на фоне современных строений в столице Казахстана «красовались» свалки и хибары, президент Казахстана заявил: «Туристы пойдут именно туда, сфотографируют и скажут: «Лицо помыли, а задница дырявая!»

Глава государства потребовал активизировать работу по сносу ветхого жилья, незаконных строений, освоению имеющихся 15 тысяч садовых участков, которых «не должно быть по генеральному плану развития города».

«Если надо, то надо выделять средства, навести порядок, именно сейчас возможность под ЭКСПО почиститься. Надо освободить центральные районы города от ветхих домостроений. Если для этого надо принять специальный закон в парламенте, давайте внесем. Потому что это – столица, интересы страны в целом. И никто не должен спекулировать и зарабатывать вот в этих вот халупах деньги», — добавил он.

«Раз уж гостей принимаем, надо хотя бы шею помыть! Фасадами кто занимается? Перед президентским дворцом плитки все повыпадали — никто не следит. Некоторые строители не вывозят за собой строительный мусор, даже при Адильбеке Рыскельдиновиче (Джаксыбеков, экс-аким Астаны, ныне глава администрации президента — прим.) такого не было», — под общий смех добавил глава государства.

Он обратился к акиму Астаны Асету Исекешеву: «Тебя, бывшего министра по инвестициям и развитию, я поставил, чтобы ты этот город сделал образцовым, давай, делай, карты в руки!»

Он напомнил, что ему в последние несколько лет постоянно рассказывали об «умных» светофорах, реагирующих на количество авто в том или ином направлении, но отметил, что пробок меньше не стало.

Досталось от главы государства и сфере обслуживания в Астане. «Приходит покупатель — продавец задом поворачивается к нему. Такого бы на Западе никогда не терпели, больше туда покупатель не придет. Где вежливость? Их же нанимают частники, все магазины у нас частные», — обратился он к акиму.

Назарбаев подчеркнул, что в столице должен быть «особый климат, особое отношение, люди другие должны быть».

Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в выставке примут участие представители 100 стран.

Ялчин Алиев