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В мире

Олланд: Всё указывает на то, что стрельба в Париже — это теракт 21.04.2017 02:09

После стрельбы на Елисейских Полях президент Франции Франсуа Олланд провёл экстренное совещание с премьер-министром Бернаром Казнёвым, министром внутренних дел Маттиасом Феклем и главой Минюста Жан-Жаком Урвоа.

— Я выражаю соболезнования родственникам погибшего и пострадавших в этой перестрелке. Всё говорит о том, что это террористическая атака, — заявил Олланд.

Он добавил, что погибший полицейский будет похоронен со всем почестями.

Кроме того, завтра утром президент Франции намерен созвать собрание по безопасности.

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