После стрельбы на Елисейских Полях президент Франции Франсуа Олланд провёл экстренное совещание с премьер-министром Бернаром Казнёвым, министром внутренних дел Маттиасом Феклем и главой Минюста Жан-Жаком Урвоа.

— Я выражаю соболезнования родственникам погибшего и пострадавших в этой перестрелке. Всё говорит о том, что это террористическая атака, — заявил Олланд.

Он добавил, что погибший полицейский будет похоронен со всем почестями.

Кроме того, завтра утром президент Франции намерен созвать собрание по безопасности.