Секретная служба США задержала не в меру назойливого ухажера младшей дочери бывшего президента США Барака Обамы Милии после того, как он несколько раз преследовал ее в Нью-Йорке, сообщили американские СМИ.

30-летний Джейр Нилтон Кардосо 10 апреля проник на четвертый этаж здания в районе Трайбека в Нью-Йорке, где Малия работает практиканткой. Мужчину задержали сотрудники секретной службы и выставили его за дверь после того, как он во всеуслышание признался дочери Обамы в любви, передает ТАСС.

Однако через два дня ухажер объявился вновь: он преследовал Малию после ее выхода из дома в другом районе города. Секретная служба снова его задержала, провела с ним разъяснительную беседу с требованием оставить девушку в покое.

При этом было установлено, что Кардосо неоднократно пытался проникнуть в Белый дом, где ранее проживала Малия. Агенты пришли в дом к Кардосо в Бруклине и проведя с ним еще одну беседу, пришли к выводу о его психическом расстройстве, после чего мужчина был направлен в психиатрическую клинику на экспертизу. Против Кардосо в итоге могут быть выдвинуты обвинения.

izvestia.ru