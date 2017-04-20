Число погибших при сходе оползня в колумбийском городе Манисалес достигло уже 19 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщили вечером власти города.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
Муниципальный комитет по управлению рисками уже принял решение объявить в Манисалесе ситуацию стихийного бедствия и тревогу "красного" уровня. От оползня пострадали как минимум 25 городских районов, разрушено 75 домов, а 400 семей были эвакуированы, отмечает портал Tiempo.
В Манисалесе находится президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, чтобы на месте руководить спасательной операцией и оказанием помощи пострадавшим.
РИА Новости