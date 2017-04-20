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В мире

В Австрии сотни водителей застряли в пробках из-за снегопада 20.04.2017 06:00

Из-за снегопадов в центральных регионах Австрии сотни автомобилистов застряли в пробках.

Как передает Reuters, на несколько часов было парализовано движение на участке от Санкт-Пельтена до Вены.

В одной из школ города Алланд спасатели организовали временный ночлег для водителей. Сотрудники Красного креста обеспечивают их едой и водой.

Коммунальщики бросили все силы на расчистку дорог от снега, но спецтехнике мешают застрявшие машины. Многие автовладельцы из-за небывало теплой погоды в конце марта сменили зимнюю резину на летнюю, что только усугубило ситуацию.

Синоптики предупредили, что в ближайшее время ждать прекращения осадков не стоит, а к выходным резко похолодает.

Росбалт

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