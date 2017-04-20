Из-за снегопадов в центральных регионах Австрии сотни автомобилистов застряли в пробках.

Как передает Reuters, на несколько часов было парализовано движение на участке от Санкт-Пельтена до Вены.

В одной из школ города Алланд спасатели организовали временный ночлег для водителей. Сотрудники Красного креста обеспечивают их едой и водой.

Коммунальщики бросили все силы на расчистку дорог от снега, но спецтехнике мешают застрявшие машины. Многие автовладельцы из-за небывало теплой погоды в конце марта сменили зимнюю резину на летнюю, что только усугубило ситуацию.

Синоптики предупредили, что в ближайшее время ждать прекращения осадков не стоит, а к выходным резко похолодает.

Росбалт