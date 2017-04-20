Во Франции художник-акционист три недели просидел на яйцах.

Как пишут СМИ, необычный эксперимент завершился удачно: на свет появился цыпленок. В ближайшее время его отправят на ферму.

Абраам Пуаншеваль приступил к высиживанию куриных яиц в специальной застекленной витрине Парижского музея современного искусства. Для художника разработали специальную диету с высоким содержанием имбиря, чтобы поддерживать необходимый температурный режим.

Пуаншеваль также сконструировал специальный «столик для высиживания», чтобы предотвратить случайные повреждения яиц.

Росбалт