У поста полиции рядом с монастырем Святой Екатерины на Синайском полуоострове произошла стрельба. По данным местного телеканала, погиб один полицейский, четыре человека получили ранения.

Неизвестные открыли огонь у монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на собственного корреспондента.

Был обстрелян пост полиции, в результате чего, по данным телеканала, погиб один полицейский, четыре человека получили ранения.

Монастырь Святой Екатерины является одним из старейших действующих христианских монастырей. Он действует с IV века.

РБК