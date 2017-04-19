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В мире

На месте крушения сухогруза в Черном море нашли тела трех погибших - ОБНОВЛЕНО 19.04.2017 14:52

Тела трех погибших моряков нашли в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе, передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

«На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший», — сообщил агентству источник в экстренных службах региона.

Сообщается, что на погибших были спасательные жилеты.

На месте происшествия работают 139 спасателей, туда направлены водолазы и подводный аппарат «Фалькон». Поискам мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер.

Кроме того, место ЧП загрязнено нефтепродуктами — по предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.

Сухогруз, следовавший с грузом зерна из порта Азов в Турцию, потерпел крушение в ночь на среду. На борту находились двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, удалось спасти трех членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта».

Ялчин Алиев, Э.Т.

12:04

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря, семь человек пропали без вести, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Всего на борту судна находились 12 человек — двое россиян, девять украинцев и один гражданин Грузии. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.

Помощник начальника Главного управления МЧС РФ Владимир Иванов рассказал, что в район крушения направлены несколько спасательных судов и авиация. Одного моряка удалось спасти практически сразу.

«Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7-8 градусов», — уточнил Иванов.

По данным Следственного комитета, спасены три члена экипажа.

Спасательная операция, в которой участвуют около 140 сотрудников МЧС, осложняется погодными условиями — волнение моря составляет до четырех баллов, а порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

В МЧС отметили, что сигнал SOS от сухогруза, следовавшего под флагом Панамы, приняли пограничники, которые и передали информацию спасателям.

Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело. Затонувшее судно принадлежало турецкой компании Gunes Shipping.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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