Первый раунд президентских выборов в Албании окончился в связи с отсутствием кандидатов на пост главы государства.

Об этом заявил спикер албанского парламента Илир Мета, передает Албанское телеграфное агентство.

«Комитет сегодня заседал в соответствии с процедурой парламента и постановил, что не имеется ни одного выдвинутого кандидата. При данных обстоятельствах комитет, согласно конституции, представляет участникам пленарного заседания соответствующий отчет, с чем завершается первый тур выборов президента», — заявила председатель парламентского правового комитета Василика Хуси.

Отмечается, что Мета обратился к депутатам с предложением о созыве очередного заседания с целью определения даты второго круга выборов.

Газета.ру