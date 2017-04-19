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В мире

В Бангкоке официально запретили продавать еду на улицах 19.04.2017 23:52

На ряде улиц столицы Таиланда распоряжение властей уже вступило в силу, а к концу года ограничение коснётся всех уголков столицы.

Улицы Таиланда, славящиеся изобилием еды, вскоре могут стать лишь воспоминанием, сообщает DW. Власти хотят навести порядок в городе, несмотря на то что уличная еда в Бангкоке стала частью культуры.

Сообщается, что к концу года еда больше не будет продаваться ни на одной улице столицы Таиланда.

Размещение любых видов палаток и прилавков, включая вещевые и сувенирные, будет запрещено на главных улицах Бангкока. Поваров и продавцов призывают торговать легально на рынках.

Подобные меры предприняты властями, чтобы очистить дороги от грязи и освободить место для прогулок пешеходам, которые вынуждены толкаться в нынешнем хаосе.

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