USD1.7022
EUR1.8246
RUB0.0303
Brent54.74
WTI52.31
Золото2 177.03
S&P 500 Index2 342.19
Nikkei 22518 453.28
В мире

Выявлена главная опасность электронных сигарет 19.04.2017 09:24

Ученые из Великобритании выяснили, что пары от электронных сигарет активируют в легочных тканях гены, связанные с окислительным стрессом.

Однако в целом вейпинг оказывает меньше вреда на дыхательные пути, чем табачный дым. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Chemical Research in Toxicology, сообщается на сайте EurekAlert!.

В эксперименте специалисты использовали выращенную в лабораторных условиях эпителиальную ткань дыхательных путей. Ученые проверили, как пар от вейпа и табачный дым влияют на активность (экспрессию) генов в ее клетках.

Исследователи выяснили, что в ткани, подвергшейся влиянию дыма, через 24 и 48 часов после воздействия изменились активности 873 и 205 генов соответственно. Однако пары от электронных сигарет вызывали гораздо меньший эффект. Они затронули только три гена по прошествии суток и один — после двух дней.

Анализ показал, что табачный дым активирует ДНК, связанную с развитием рака легких, воспалением и фиброзом. Вейпинг же влияет на гены, участвующие в клеточном метаболизме и механизмах окислительного стресса.

При окислительном стрессе происходит образование активных форм кислорода, а также свободных радикалов. Эти соединения повреждают клетки и приводят их к гибели.

В 2015 году Министерство здравоохранения Великобритании представило доклад, в котором утверждалось, что использование вейпов на 95 процентов безопаснее, чем курение сигарет.

Lenta.ru

4429количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Футболисты «Баварии» ворвались в судейскую комнату после матча с «Реалом»В США транслировавший убийство на Facebook мужчина покончил с собой - ФОТО - ВИДЕОАзербайджанка вновь в списке самых богатых жен чиновников Кремля и правительства РФ – ФОТОСеверокорейский дипломат заявил Жириновскому о готовности к ядерной войне с СШАПри крушении вертолета в Турции погибли 12 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВыявлена главная опасность электронных сигаретГость хостела Freedom из Италии ответил на обвинения соседа Фахраддина Гезалова - ФОТОКНДР показала видеофильм, имитирующий ракетный удар по США - ВИДЕОСабина Закизаде в резкой форме ответила пользователям соцсетей, обвинившим ее в пиаре на смерти мужа – ФОТОИрина Шейк снялась в бикини спустя месяц после родов – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

19 апреля15:16 Лига чемпионов: судейский беспредел или нехитрый план по внедрению видеоповторов? - ФОТО - ВИДЕО15:05 В Банке Республика можно оформить туристическую страховку с 15% скидкой15:00 Замминистра налогов: Права налогоплательщиков будут расширены14:52 На месте крушения сухогруза в Черном море нашли тела трех погибших - ОБНОВЛЕНО14:44 Определился состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы14:36 В Баку прошла научно-практическая конференция, посвященная сохранению здоровья детей школьного возраста – ФОТО14:28 SOCAR будет использовать гибридные автомобили японского производства – ФОТО14:12 5 задач обозначенных Президентом Ильхамом Алиевым перед бизнес сообществом Азербайджана14:04 Хэмилтон лучший в первый день тестов в Бахрейне - ФОТО14:00 В NAZ-Lifan прокомментировали информацию о прекращении производства в Азербайджане13:56 Сегодня такого массового избавления от нерожденных девочек, как раньше, в Азербайджане нет – Глава НПО13:49 20 апреля в Баку и на Абшероне преимущественно без осадков13:40 Сабина Закизаде в резкой форме ответила пользователям соцсетей, обвинившим ее в пиаре на смерти мужа – ФОТО13:24 Все матчи предпоследнего тура Премьер-лиги пройдут в один день13:16 Частично ограничено движение по оживленной дороге Баку - КАРТА