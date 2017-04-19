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В мире

На юге Таиланда прогремела серия из 13 взрывов 19.04.2017 21:12

Скоординированная серия из 13 взрывов произошла в южных провинциях Таиланда, информации о пострадавших пока нет, сообщил в среду вечером Третий национальный телеканал страны.

Взрывы произошли в промежутке между 19.00 и 22.30 по местному времени у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции и постоянных полицейских постов в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла. В большинстве случаев взрывы были вызваны ручными гранатами, брошенными с проезжающих мотоциклов, сообщает телеканал.

Известно, что от взрывов двух гранат у жилого комплекса полиции в провинции Паттани никто не пострадал. На настоящий момент нет информации о том, были ли пострадавшие в других местах, где прогремели взрывы.

РИА Новости

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