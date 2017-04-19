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В мире

КНДР показала видеофильм, имитирующий ракетный удар по США - ВИДЕО 19.04.2017 09:16

В Северной Корее показали видеофильм, имитирующий нанесение ракетного удара по США, сообщило агентство Ренхап в среду.

В видеоролике, который был показан на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена – деда нынешнего лидера страны, продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее пуск. Она пересекает океан и наносит удар по городу в США. В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.

На параде, предшествовавшем показу, была продемонстрирована, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

Также на праздничном концерте прозвучали песни, прославляющие пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски. В частности, в песне поется, что "ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму".

Парад и показ видеоролика прошли на фоне небывалой эскалации напряженности на Корейском полуострове. Эксперты сходятся во мнении, что КНРД может до 25 апреля, когда отмечается годовщина создания Корейской народной армии, провести шестое ядерное испытание или пуск ракеты. США говорят о том, что готовы воздействовать на КНДР всеми средствами, имеющимися в наличии, а также "устанавливать мир силой". КНДР со своей стороны обещает ответить ядерным ударом на атомную войну, и активизирует разработки МБР, способных достичь территории США.

РИА Новости

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