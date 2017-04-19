Сирийская армия при поддержке союзников взяла под контроль стратегически важные высоты и плотину Абу-Кулля у Пальмиры, вытеснив и уничтожив боевиков ИГИЛ, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

«В провинции Хомс армейские подразделения установили контроль над рядом стратегически важных высот в районе Джабаль аль-Кетар вблизи города Пальмира», — сообщил телеканал. По его данным, высоты находятся в 25 километрах к северо-востоку от Пальмиры.

«В ходе боевых действий десятки террористов были уничтожены, разгромлена их военная техника», — отметил телеканал. По его данным, на освобожденных территориях саперы приступили к обезвреживанию мин и взрывных устройств, оставленных террористами.

Кроме того, ранее армейские подразделения установили полный контроль над плотиной Абу-Кулля вблизи Пальмиры, вытеснив оттуда террористов ИГИЛ, сообщил телеканал.

РИА Новости