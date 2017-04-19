Основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал работать над тем, чтобы социальная сеть не использовалась для пропаганды таких ужасных поступков, как убийство пожилого мужчины в Огайо, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что Стив Стивенс застрелил 74-летнего Роберта Гадвина в пасхальное воскресенье, когда тот возвращался домой после обеда с семьей. Стивенс вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств. Информация о них пока не нашла подтверждения. Позднее стало известно, что Стивенс покончил с собой после погони в американском штате Пенсильвания.

"Мы продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии", — заявил Цукерберг, выразив соболезнования родным и близким погибшего жителя Кливленда Роберта Гадвина. Он добавил, что компании "предстоит много работы".

РИА Новости