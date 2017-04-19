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В мире

В Египте задержали подозреваемого в причастности ко взрывам в церквях 19.04.2017 06:00

Подозреваемый в причастности ко взрывам в церквях городов Танта и Александрия задержан полицией в одном из населенных пунктов провинции Кена в Египте, сообщает во вторник новостной портал "Вето".

По информации портала, задержанный Али Махмуд Мухаммед Хасан 1977 года рождения входит в список 19 разыскиваемых за возможную причастность к терактам в египетских церквях.

Два взрыва прогремели 9 апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли, по разным данным, от 28 до 31 человека, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь города Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди погибших в этом теракте числятся 18 человек, среди них несколько сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца, кабмин утвердил это решение.

К настоящему моменту установлены личности обоих исполнителей терактов, задержаны трое подозреваемых в причастности к их организации.

РИА Новости

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