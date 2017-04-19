Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западные страны не заинтересованы в помощи населению Сирии. Об этом он сказал в интервью RT.

«Они не смотрят на жизнь народа, населения, людей. Там столько детей-инвалидов, там столько без родителей остались — сироты. Мы им помогаем чем можем. Я и арабским странам говорю — давайте помогите народу», — заявил он.

По словам Кадырова, западные страны нацелены на использование всевозможных ресурсов против России.

«Но Запад, Европа не хочет никому помогать, им главное — использовать все ресурсы против России и дальше вести борьбу. Они хотят видеть нас стоящих перед ними на коленях. Этого не будет, никогда не было в истории», — отметил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что спецслужбы Запада сделали все, чтобы разрушить Россию.

Gazeta.ru