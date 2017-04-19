Радарные станции НАСА получили первые фотографии крупного астероида 2014 JO25, который сблизится с Землей сегодня ночью, пролетев в почти двух миллионах километрах от поверхности нашей планеты, сообщает сайт агентства.

Как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, ученые НАСА воспользовались этой возможностью для получения точных данных по форме и устройству этого астероида, «обстреляв» его при помощи мощного радара в Голдстоуне и используя отражающиеся радиоволны для оценки размеров и прочих физических характеристик 2014 JO25.

Этот астероид оказался похож по форме на «гантелю» или «сапожок», что роднит его с кометой Чурюмова-Герасименко, которую изучал зонд «Розетта» до сентября прошлого года. Как и комета, это небесное тело возникло в результате столкновения двух менее крупных астероидов. Диаметр более крупного «полушария» 2014 JO25 составляет 620 метров, а размеры второй половины пока не определены.

Как надеются ученые, новые фотографии этого объекта, которые будут получены сегодня ночью и в последующие два дня при помощи радаров НАСА и 300-метрового радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико, помогут уточнить размеры 2014 JO25 и раскрыть тайны его рождения.

Данное небесное тело было открыто в 2014 году автоматизированным телескопом Маунт-Леммон в рамках обзора неба Catalina Sky Survey. По разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до полутора километров. Ночью в среду, 19 апреля, он пролетит на расстоянии в 4,6 дистанций между Луной и Землей (1,77 миллиона километров), от поверхности нашей планеты на пути к Солнцу.

Как отмечают астрономы, он будет двигаться с рекордно высокой скоростью для астероида – около 33 метров в секунду, или 118 километров в час. В момент сближения с Землей 2014 JO25 будет хорошо виден наблюдателям на Земле даже в самые небольшие телескопы за счет своей блестящей поверхности.

Данный астероид входит в каталог PHA – перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в число PHA (Potentially hazardous asteroids), небесное тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее 8 миллионов километров и быть достаточно большим, чтобы не разрушиться при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу не менее чем регионального масштаба.

Прошлый пролет объекта такого класса, как поясняет Центр радарного изучения астероидов Лаборатории реактивного движения НАСА в Голдстоуне, наблюдался 13 лет назад, когда астероид 4179 Тутатис пролетел на примерно таком же расстоянии от Земли. Следующее «рандеву» Земли и крупного астероида произойдет совсем нескоро, в августе 2027 года, когда мимо планеты пролетит астероид 1999 AN10 диаметром в 1800 метров и массой в 2,9 триллиона килограммов.

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Ялчин Алиев, Э.Т.