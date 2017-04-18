Парламент Великобритании будет распущен в ночь на 3 мая, за несколько дней до досрочных выборов.
Об этом заявил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон, передает The Guardian.
Отмечается, что в ближайшее время парламентарии проголосуют по вопросу проведения всеобщих выборов.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение досрочных выборов в парламент страны связано с возможным риском ослабления ее позиции силами оппозиционных партий при переговорах с Евросоюзом по Brexit.
Gazeta.ru