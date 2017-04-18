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В мире

Парламент Великобритании будет распущен 3 мая 18.04.2017 21:04

Парламент Великобритании будет распущен в ночь на 3 мая, за несколько дней до досрочных выборов.

Об этом заявил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон, передает The Guardian.

Отмечается, что в ближайшее время парламентарии проголосуют по вопросу проведения всеобщих выборов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение досрочных выборов в парламент страны связано с возможным риском ослабления ее позиции силами оппозиционных партий при переговорах с Евросоюзом по Brexit.

Gazeta.ru

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