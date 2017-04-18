Международная коалиция во главе с США нанесла новые удары по городам провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, погибли мирные жители, сообщил спутниковый телеканал сирийского телевидения.

«ВВС подвергли новым бомбардировкам провинцию Дейр-эз-Зор, город Аль-Букамаль. В результате погибли 16 мирных жителей, ещё около 40 получили ранения», — сообщил телеканал. Телеканал отметил, что среди погибших в основном беженцы из Ирака.

Кроме того, 12 ракет были выпущены по зданию университета в селе Аль-Хусейния, погибли ещё 8 человек. «Все они — члены одной семьи», — отметил телеканал.

РИА Новости