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В мире

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 18.04.2017 04:42

Мощное землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-восточном побережье Камчатки.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

По данным службы, землетрясение произошло на суше в районе вулканов Ходутка и Ксудач. Глубина залегания очага подземных толков составила 120 км.

Отмечается, что ближайший населенный пункт — Петропавловск-Камчатский, располагается от эпицентра в 130 км.

В управлении МЧС по региону сообщили, что населением полуострова землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.

Газета.ру

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