Грузинские власти раскритиковали визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию, назвав его нарушением принципа территориальной целостности Грузии, сообщает грузинское Бюро РИА Новости.

«Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушают принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в заявлении МИД Грузии.

Лавров посещает Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 – 19 апреля. Он примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий российского посольства, а также проведет переговоры в Сухуми с руководством непризнанной республики.

МИД Грузии призвал Россию «выполнять взятые на себя международные обязательства», в том числе и соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Как сообщает Грузия online, действия Москвы в Тбилиси назвали провокацией, которая ставит целью «узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства».

«Подобными незаконными действиями РФ безрезультатно пытается легитимировать оккупационные режимы», - отметили в грузинском МИД.

Последний раз российский министр приезжал в Сухуми шесть лет назад, в апреле 2011 года.

Президент страны Георги Маргвелашвили призвал международное сообщество отреагировать на визит Лаврова в сепаратистский Абхазский регион Грузии, однако выразил готовность рассматривать любые вопросы в дипломатическом ключе, отмечают РИА Новости.

«Функционирование любого [иностранного] представительства на территории Грузии возможно только при согласии руководства страны. В другом случае такое действие является грубым нарушением как грузинского законодательства, так и международного права», - заявил Маргвелашвили.

1news.az