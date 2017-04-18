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В мире

Планетологи обнаружили у Цереры гигантскую водную оболочку 18.04.2017 02:12

Ученые-планетологи из Франции, Италии, Германии и США установили, что внешняя оболочка Цереры образована из смеси водяного льда и силикатов.

Об этом гласит исследование, обнародованное в журнале Nature Geoscience.

Толщину силикатно-ледяного слоя эксперты оценили в несколько километров. Наибольшее количество замерзшей воды, как считают исследователи, сконцентрировано на полюсах карликовой планеты.

Наличие водяного льда в верхних слоях Цереры, фактически являющейся с химической точки зрения огромным углеродистым метеоритом, означает, что в недрах крупных астероидов, расположенных между орбитами Марса и Юпитера, могут находиться большие запасы воды.

РИА Новости

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