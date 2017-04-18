Профессор Роберт Келли, чьи дети чуть не сорвали прямой эфир Би-би-си, снова появился на телевидении.

Профессор находился в той самой знаменитой комнате, но на этот раз давал интервью каналу Al-Jazeera.

Как отмечают РИА Новости, пользователи соцсетей полагают, что, о чем бы он ни говорил, зрители все равно будут смотреть на дверь.

«Извините, это, конечно, все очень интересно, но я, наверное, не единственный, кто продолжает смотреть на эту дверь», - прокомментировал сюжет один из пользователей Twitter.

Некоторые шутили по поводу замков на двери: «Если внимательней присмотреться к двери, можно увидеть висячий замок».

Среди версий также были тройной замок и даже засов, которые помешали бы детям профессора снова ворваться в комнату.

Sorry this is a very interesting bit on Al Jazeera but I can't be the only one who is still just watching the door pic.twitter.com/ezvVecsqyy — Sam Geall (@samgeall) 16 апреля 2017 г.

К огорчению зрителей, на этот раз интервью прошло без происшествий.

«Мы всегда с надеждой будем смотреть на эту дверь», — прокомментировал сюжет один из пользователей Twitter.

В марте в прямом эфире Би-Би-Си произошел забавный инцидент. Профессор Келли по видеосвязи комментировал политическую ситуацию в Южной Корее, когда дверь неожиданно распахнулась и в комнату театрально вошла его маленькая дочка. Затем туда на ходунках ворвался еще один ребенок, за которым прибежала жена Келли.

Некоторое время вся компания бегала по комнате, после чего женщине все же удалось увести детей. И ведущий, и профессор не могли сдержать смеха. Ролик мгновенно стал вирусным и набрал несколько сотен тысяч просмотров, многие пользователи писали, что это было лучшее видео канала за многие годы.

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