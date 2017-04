Профессор Роберт Келли, чьи дети чуть не сорвали прямой эфир Би-би-си, снова появился на телевидении.

Профессор находился в той самой знаменитой комнате, но на этот раз давал интервью каналу Al-Jazeera.

Как отмечают РИА Новости, пользователи соцсетей полагают, что, о чем бы он ни говорил, зрители все равно будут смотреть на дверь.

«Извините, это, конечно, все очень интересно, но я, наверное, не единственный, кто продолжает смотреть на эту дверь», - прокомментировал сюжет один из пользователей Twitter.

Некоторые шутили по поводу замков на двери: «Если внимательней присмотреться к двери, можно увидеть висячий замок».

Среди версий также были тройной замок и даже засов, которые помешали бы детям профессора снова ворваться в комнату.

Sorry this is a very interesting bit on Al Jazeera but I can't be the only one who is still just watching the door pic.twitter.com/ezvVecsqyy