Президент США Дональд Трамп подпишет во вторник указ, известный под названием «Покупай американское, нанимай американцев».

Новый закон призван стимулировать производство внутри страны, а также предусматривает пересмотр выдачи рабочих виз H-1B.

Как сообщает вашингтонское бюро РИА Новости, об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

«Это историческое событие, и оно подчеркивает, как президент Трамп изменил политику. Это изменит политический ландшафт. Это превратит республиканскую партию в двигатель для более широкого представления граждан рабочего класса», — сообщил американский чиновник.

По его словам, «этот указ призовет к строгим мерам принуждения к исполнению всех законов, регулирующих въезд рабочей силы в США из-за границы, с целью установления более высокой заработной платы и более высокого уровня занятости для рабочих американцев в США».

Кроме того, указ «обязует министерство труда, министерство юстиции, агентство национальной безопасности и госдепартамент США предпринять незамедлительные действия для четкого регулирования мошенничества и неправомерных действий», нарушающих этот указ, отметил он.

«Этот указ также будет включать в себя пункт, касающийся выдачи визы типа H-1B, чтобы убедиться, что данный тип визы будет выдан только наиболее квалифицированным рабочим. Как вы знаете, сейчас виза H-1B выдается по типу «лотереи», — пояснил представитель Белого дома.

Он отметил, что 80% рабочих, прибывших в США по визе H-1B, получают меньше среднего уровня заработной платы в той области, где они работают.

Политика «покупай американское, нанимай американцев» приведет к увеличению рабочих мест и экономическому росту, более высокому уровню заработной платы», — рассказал журналистам другой представитель администрации США, комментируя издание данного указа.

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