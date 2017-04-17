Полицейские штата Юта арестовали женщину, которая в пижаме ограбила шесть банков в Солт-Лейк-Сити.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, пять из шести ограблений ей удалось совершить в течение двух часов.

Женщина была задержана в собственном доме. В полиции подчеркнули, что она даже не пыталась скрыться от правоохранителей.

На камерах видеонаблюдения в банках женщина в ходе ограбления только передавала записки работникам финансовых учреждений и ни разу не продемонстрировала оружие.

Газета.ру