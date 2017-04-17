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В мире

Очевидец снял на видео схватку слоненка с крокодилом - ВИДЕО 17.04.2017 22:57

Посетитель национального парка в Малави Александр Маканга опубликовал на YouTube кадры нападения крокодила на слоненка.

Маканга снимал на видео стадо слонов на водопое, когда крокодил схватил за хобот одного из детенышей. Тот замотал головой, пытаясь стряхнуть хищника, но безуспешно.

Слоны в тревоге затрубили и попятились, прикрывая детенышей, но затем один из них выступил вперед и отогнал крокодила.

Автор ролика, по собственному признанию, не успел понять, что происходит. "Я не осознавал всю серьезность ситуации до тех пор, пока не закончил записывать видео. Просто безумие. Это произошло всего в нескольких метрах от лодки", — приводит его слова Daily Mail.

РИА Новости

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