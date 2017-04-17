USD1.7026
EUR1.8080
RUB0.0303
Brent55.34
WTI52.67
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 328.95
Nikkei 22518 355.26
В мире

Архитектор из Канады придумала новый метод спасения жилья от наводнений 17.04.2017 13:31

Наводнения, вызванные ураганами, цунами или просто весенним паводком, происходят практически во всех частях света и нередко оставляют население без крыши над головой.

Многим приходится переселяться в другие районы, и помощь от государства не всегда оказывается достаточной.

Элизабет Инглиш, архитектор из Канады, впервые попыталась решить эту проблему в 2005 году, после того, как на юг США обрушился ураган Катрина. Как считает Элизабет, для того, чтобы избежать печальных последствий наводнений, совсем не  обязательно строить новые, более прочные дома или переселять людей в другие места.

Достаточно просто переоборудовать существующие постройки, а точнее «научить» их плавать.

Подробнее о своем изобретении Элизабет Инглиш рассказала в интервью Службе новостей ООН.

Элизабет: Идея заключается в том, чтобы разместить плавучие блоки под основанием дома, установить вертикальную систему позиционирования, а также элементы, которые будут удерживать их вместе. И когда произойдет наводнение, вода вытеснит плавучие блоки, что позволит дому подняться. Он сможет подниматься и опускаться на вертикальных опорах системы позиционирования.

Насколько дорогой может оказаться эта технология?

Элизабет: Я хочу отметить, что она не подходит для абсолютно любого дома или любого типа наводнения. Но в тех ситуациях, где ее можно использовать, это просто фантастический вариант решения проблемы, и он гораздо более доступен по цене, чем другие модели.

Читайте по теме:

Число жертв наводнения на северо-западе Ирана превысило 40 человек - ФОТО - ВИДЕО

Нашла ли Ваша идея отзыв в системе ООН?

Элизабет: Да, реакция была положительной на многих международных конференциях. Где я не получила отзыва, так это в Федеральном агентстве США по управлению в чрезвычайных ситуациях. Это понятно, потому что они с осторожностью относятся к разработчикам, которые осваивают новые технологии и помогают людям переселяться в новые районы.

Но я хочу подчеркнуть, что я не пытаюсь создавать новые общины, я хочу сделать существующие общины более жизнестойкими. Речь идет о людях, которые сотни лет живут на одном и том же месте, а в случае с коренными народами – даже дольше. Их нельзя заставлять сниматься с мест.

То есть Вы считаете, что эта технология позволит сохранить существующие традиционные общины?

Элизабет: Конечно! И это также прекрасное решение проблем, связанных с сохранением исторических памятников.

Что будет происходить с Вашим изобретением в дальнейшем?

Элизабет: Сейчас я получила финансирование для пилотного проекта во Вьетнаме. В этом году мы создадим две пилотных модели, а в следующем – еще около 12. Мы проанализируем результаты, и, я надеюсь, сможем получить еще один грант на развитие проекта и распространение этой технологии по всему Вьетнаму и в целом по Юго-Восточной Азии.

Но ведь это очень специфическая технология, которая может применяться только в определенных обстоятельствах, она не может стать массовым явлением.

Элизабет: Это не совсем так. Во вьетнамских деревнях, например, эта система может применяться повсеместно, потому что там как раз такие дома, для которых она предназначена. И мы можем научить местных жителей создавать ее самостоятельно.

1news.az

406количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Вступили бы вы в брак с иностранцем? - ВИДЕО«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕОВодитель, сбивший в Баку сына судьи на тротуаре, требует смягчить ему приговор - ФОТОАмериканские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленнымСотрудники Минэкологии проводят разбирательство на месте вырубки деревьев в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНазвана самая красивая девушка России – ФОТОЛоган, Кхал Дрого, Безумный Шляпник и другие персонажи на бакинском косплей-фестивале AzeCON – ФОТО – ВИДЕОПолковник Ильгар Алиев: «Действия Армении больше похожи на действия капризной проститутки»В Баку женщина разбила соседке голову на улице Дружных соседей

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 апреля20:10 Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО19:47 Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО19:30 Open Innovations Startup Tour 2017 отбирает в Азербайджане лучшие стартапы - ФОТО19:09 Издан тридцать восьмой том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»19:00 Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий18:52 Миноэкологии о скандальной вырубке деревьев на проспекте Метбуат - ПОДРОБНОСТИ18:44 Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку18:36 Форвард сборной Азербайджана не оправдывает надежд18:28 Ильхам Алиев призвал азербайджанскую диаспору содействовать развитию экспортного потенциала Азербайджана18:21 Пользователи соцсетей шокированы похудением Анны Нетребко: комментарий певицы – ФОТО18:12 Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики18:04 Ильхам Алиев: Необходимо уделить внимание созданию экспортонаправленных предприятий17:56 Второй шахматист мира прибыл в Баку – ФОТО17:48 «Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО17:37 В соответствии с планом учений войска выполняют боевые задачи – ФОТО – ВИДЕО