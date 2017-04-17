Наводнения, вызванные ураганами, цунами или просто весенним паводком, происходят практически во всех частях света и нередко оставляют население без крыши над головой.

Многим приходится переселяться в другие районы, и помощь от государства не всегда оказывается достаточной.

Элизабет Инглиш, архитектор из Канады, впервые попыталась решить эту проблему в 2005 году, после того, как на юг США обрушился ураган Катрина. Как считает Элизабет, для того, чтобы избежать печальных последствий наводнений, совсем не обязательно строить новые, более прочные дома или переселять людей в другие места.

Достаточно просто переоборудовать существующие постройки, а точнее «научить» их плавать.

Подробнее о своем изобретении Элизабет Инглиш рассказала в интервью Службе новостей ООН.

Элизабет: Идея заключается в том, чтобы разместить плавучие блоки под основанием дома, установить вертикальную систему позиционирования, а также элементы, которые будут удерживать их вместе. И когда произойдет наводнение, вода вытеснит плавучие блоки, что позволит дому подняться. Он сможет подниматься и опускаться на вертикальных опорах системы позиционирования.

Насколько дорогой может оказаться эта технология?

Элизабет: Я хочу отметить, что она не подходит для абсолютно любого дома или любого типа наводнения. Но в тех ситуациях, где ее можно использовать, это просто фантастический вариант решения проблемы, и он гораздо более доступен по цене, чем другие модели.

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Нашла ли Ваша идея отзыв в системе ООН?

Элизабет: Да, реакция была положительной на многих международных конференциях. Где я не получила отзыва, так это в Федеральном агентстве США по управлению в чрезвычайных ситуациях. Это понятно, потому что они с осторожностью относятся к разработчикам, которые осваивают новые технологии и помогают людям переселяться в новые районы.

Но я хочу подчеркнуть, что я не пытаюсь создавать новые общины, я хочу сделать существующие общины более жизнестойкими. Речь идет о людях, которые сотни лет живут на одном и том же месте, а в случае с коренными народами – даже дольше. Их нельзя заставлять сниматься с мест.

То есть Вы считаете, что эта технология позволит сохранить существующие традиционные общины?

Элизабет: Конечно! И это также прекрасное решение проблем, связанных с сохранением исторических памятников.

Что будет происходить с Вашим изобретением в дальнейшем?

Элизабет: Сейчас я получила финансирование для пилотного проекта во Вьетнаме. В этом году мы создадим две пилотных модели, а в следующем – еще около 12. Мы проанализируем результаты, и, я надеюсь, сможем получить еще один грант на развитие проекта и распространение этой технологии по всему Вьетнаму и в целом по Юго-Восточной Азии.

Но ведь это очень специфическая технология, которая может применяться только в определенных обстоятельствах, она не может стать массовым явлением.

Элизабет: Это не совсем так. Во вьетнамских деревнях, например, эта система может применяться повсеместно, потому что там как раз такие дома, для которых она предназначена. И мы можем научить местных жителей создавать ее самостоятельно.

1news.az