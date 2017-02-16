Президент США Дональд Трамп заявил, что «сможет жить» как с идеей «двух государств», так и с идеей одного государства на Ближнем Востоке, подразумевая отказ от признания независимой Палестины.

Об этом сообщает ABC News.

Выступая на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, Трамп заявил, что рассматривает все варианты палестино-израильского урегулирования, но при этом призвал Израиль воздержаться от строительства поселений на Западном берегу Иордана.



«Я смотрю на возможность сосуществования двух государств, как и на вариант одного государства, и принимаю тот, который нравится обеим сторонам. Лично я мог бы ужиться с любым вариантом. Я долгое время придерживался идеи создания двух государств, но соглашусь с решением, которое сделает счастливыми обе стороны», — сказал Трамп, стоя рядом с Нетаньяху.



Говоря об израильских поселениях на спорных территориях, президент США призвал Израиль немного «попридержаться». В целом же, Трамп подчеркнул, что для успеха переговоров обе стороны должны будут идти на компромиссы, и Нетаньяху с ним согласился.



Трамп также отметил, что Израилю придется проявить максимальную гибкость в этих перегворах, а палестинцам — избавиться от чувства ненависти к израильтянам, «которому их учат с самого раннего возраста».



Нетаньяху, в свою очередь, назвал «сильным» союз между США и Израилем и выразил уверенность, что под руководством Трампа он станет еще сильнее.



Нетаньяху стал последним в ряду иностранных лидеров, которые посетили Белый дом после инаугурации Трампа в прошлом месяце. Во вторник новый президент встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также провел выходные с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде после официальной встречи в пятницу.

Росбалт