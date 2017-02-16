Французские власти задержали 18-летнего студента-мусульманина, подозреваемого в подготовке теракта.

Об этом сообщает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции.

Операция прошла во вторник утром в пригороде Лилля Ватиньи, задержание произвели сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI, контрразведка) при поддержке полицейского спецназа Raid. Молодой человек был задержан в рамках предварительного расследования, начатого 30 декабря минувшего года по подозрению в связях с террористами.

Предполагается, что подозреваемый намеревался совершить теракт на французской территории и искал возможность раздобыть взрывчатку и оружие, однако пока не установлено, какие именно цели он мог наметить. В настоящее время он находится под стражей, следствие изучает возможные улики, в частности, данные на цифровых носителях и мобильном телефоне.

РИА Новости