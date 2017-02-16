С 18 июня авиакомпания WizzAir будет осуществлять регулярные рейсы Кутаиси – Лондон – Кутаиси.

Авиабилеты уже можно заказать на сайте авиакомпании www.wizzair.com

Стоимость билетов – от 105.99 лари или 34.99 фунтов стерлингов (75 манатов).

Авиарейсы будут осуществляться из международного аэропорта Кутаиси в лондонский аэропорт Лутон дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям самолетами Airbus A320 и A321.

Низкобюджетные авиарейсы будут способствовать углублению деловых и торговых отношений между Грузией и Великобританией, а также станут прекрасной возможностью как для туристов, так и бизнесменов, — отмечает министерство экономики Грузии.

WizzAir постоянно расширяет географию полетов и на сегодняшний день предлагает уже 12 низкобюджетных авианаправлений в девять стран Европы.

С сентября 2016 года самолет авиакомпании WizzAir, который базируется в аэропорту имени Давида Агмашенебели в Кутаиси, осуществляет авиарейсы по следующим направлениям: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Милан, Ларнака и София. Стоимость билета на эти авиарейсы составляет 40 евро.

После открытия базы в Кутаиси авиакомпания WizzAir перевезла уже более 168 000 пассажиров и создала 126 рабочих мест.

В Кутаиси в настоящее время оперируют одна местная и четыре иностранных авиакомпании: Georgian Airways, а также WizzAir, S7, Ural Airways и Belavia.

В 2016 году Грузию посетило 19 тысяч 191 визитеров из Великобритании, что на 42 человека меньше по сравнению с 2015 годом и составляет 0,3% от общего числа визитеров, посетивших страну в прошлом году.

Новости-Грузия