С 18 июня авиакомпания WizzAir будет осуществлять регулярные рейсы Кутаиси – Лондон – Кутаиси.
Авиабилеты уже можно заказать на сайте авиакомпании www.wizzair.com
Стоимость билетов – от 105.99 лари или 34.99 фунтов стерлингов (75 манатов).
Авиарейсы будут осуществляться из международного аэропорта Кутаиси в лондонский аэропорт Лутон дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям самолетами Airbus A320 и A321.
Низкобюджетные авиарейсы будут способствовать углублению деловых и торговых отношений между Грузией и Великобританией, а также станут прекрасной возможностью как для туристов, так и бизнесменов, — отмечает министерство экономики Грузии.
WizzAir постоянно расширяет географию полетов и на сегодняшний день предлагает уже 12 низкобюджетных авианаправлений в девять стран Европы.
С сентября 2016 года самолет авиакомпании WizzAir, который базируется в аэропорту имени Давида Агмашенебели в Кутаиси, осуществляет авиарейсы по следующим направлениям: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Милан, Ларнака и София. Стоимость билета на эти авиарейсы составляет 40 евро.
После открытия базы в Кутаиси авиакомпания WizzAir перевезла уже более 168 000 пассажиров и создала 126 рабочих мест.
В Кутаиси в настоящее время оперируют одна местная и четыре иностранных авиакомпании: Georgian Airways, а также WizzAir, S7, Ural Airways и Belavia.
В 2016 году Грузию посетило 19 тысяч 191 визитеров из Великобритании, что на 42 человека меньше по сравнению с 2015 годом и составляет 0,3% от общего числа визитеров, посетивших страну в прошлом году.
Новости-Грузия