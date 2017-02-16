USD1.7296
EUR1.8359
RUB0.0302
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 235.12
S&P 500 Index2 349.25
Nikkei 22519 344.35
В мире

Уровень стресса в США вырос до рекордного за 10 лет уровня из-за Трампа 16.02.2017 09:26

Граждане США испытывают в настоящее время значительный стресс, причем во многом это связано с началом президентства Дональда Трампа.

К такому выводу пришла Американская психологическая ассоциация (АПА), которая провела очередной опрос среди американцев, призванный выявить уровень обеспокоенности по наиболее насущным вопросам.

В соответствии с опубликованными в среду данными организации, которая проводит опросы такого толка с 2007 года, в январе показатель спокойствия населения не просто заметно изменился в худшую сторону: выяснилось, что за десять лет граждане Соединенных Штатов ни разу не были так обеспокоены. Примечательным является то обстоятельство, что люди испытывали гораздо меньший стресс в августе, когда в стране разгоралась по-настоящему ожесточенная политическая борьба.

Как показали данные исследования, в январе 57% респондентов признались, что политическая обстановка в стране стала для них причиной серьезного стресса. Демократы и республиканцы опасаются за свое будущее: 76% опрошенных демократов и 57% республиканцев имеют опасения на этот счет. Между тем 34% респондентов и вовсе переживают из-за собственной безопасности, что также является рекордным показателем за все время проведения подобных исследований.

Последний по времени опрос АПА проводился в период с 5 по 19 января 2017 года. Объем выборки составлял 1019 человек.

ТАСС

289количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Сексуальная блондинка-снайпер убила более 100 боевиков ИГИЛ в Сирии – ФОТО«И в горе, и в радости»: Она носит на плечах того, кто когда-то носил ее на руках – ФОТОИванка Трамп выглядит очарованной канадским премьером – ФОТОВ Баку мужчина раздал незнакомцам свыше 16 тысяч долларовКак провели День влюбленных Ирина Шейк, Таркан, Мири Юсиф, Пярвин Абиева и другие – ФОТОБурак Озчивит: «Любовь - это в первую очередь поступки…» - ФОТОЗия Мамедов: «Я больше не министр, теперь я обычный гражданин»SOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕОАзербайджанский бренд Şəbəkə как новый уровень услуг связи населению - ФОТОКрик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругу

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 февраля09:48 Посольство Турции в Швеции забросали бутылками с краской - ФОТО09:36 Официальный курс маната ко всем валютам на 16 февраля09:26 Уровень стресса в США вырос до рекордного за 10 лет уровня из-за Трампа09:14 Глава Пентагона: США окажут большую поддержку операции «Щит Евфрата»09:09 В Малайзии задержана еще одна подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына08:00 СМИ: США обсуждают с арабскими странами создание альянса против Ирана07:00 Министр обороны Британии обвинил Москву в попытках дестабилизировать Запад06:00 Мадуро заявил, что не желает иметь проблем с Трампом05:24 Китай впервые поставил в ЕС свое энергетическое оборудование для АЭС04:58 На юго-западе Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,004:29 Житель Лас-Вегаса заявил в полицию о том, что его ударил Джастин Бибер04:00 В конгресс США внесли законопроект о блокировке снятия антироссийских санкций03:33 В Мосуле ликвидирован глава военной полиции ИГИЛ - ФОТО03:04 Кандидат на пост министра труда США снял кандидатуру из-за скандала с наймом нелегалов02:39 Жителей американского штата Иллинойс обязали готовиться к зомби-апокалипсису