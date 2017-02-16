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В мире

В Малайзии задержана еще одна подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына 16.02.2017 09:09

Полиция Малайзии задержала еще одного подозреваемого в связи с убийством Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает малайзийское агентство Bernama.

Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама 1988 года рождения. Она была задержана по подозрению в убийстве Ким Чен Нама в международном аэропорту Куала-Лумпура. Ей предстоит предстать перед судом в Малайзии в четверг.

Главный инспектор полиции Тан Сри Халид Абу Бакар (Tan Sri Khalid Abu Bakar) в разговоре с агентством подтвердил информацию о задержании женщины, которая может иметь отношение к делу об убийстве Ким Чен Нама. Другой информации он не предоставил.

Официальное заявление полиции появится позднее в четверг, отметил инспектор.

В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты в свою очередь заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы. США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

Как сообщил гонконгский портал "Дунфан" со ссылкой на малайзийскую полицию, вещество, которым был отравлен старший брат лидера КНДР, было гораздо токсичнее цианида.

РИА Новости

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