Китай впервые экспортировал в Евросоюз энергетическое оборудование собственного производства, предназначенное для атомных электростанций.

Об этом пишет газета "Жэньминь жибао".

По данным газеты, 14 февраля разработанные и произведенные китайской компанией Dongfang Electric Heavy Machine Co нагреватели низкого давления были экспортированы в Евросоюз. Там они будут использованы для замены оборудования в серии АЭС CP1 французской энергетической компании Electricite de France (EdF).

Как отметил вице-президент китайской компании Мин Сянцзюнь, экспортированные нагреватели низкого давления — первый ядерный продукт, который разработан и произведен в КНР в соответствии с инструкциями и стандартами проектирования Евросоюза. При этом сумма сделки не сообщается.

Нагреватели низкого давления используются для регенеративного подогрева воды в паротурбинных установках на АЭС.

РИА Новости