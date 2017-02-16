Житель американского города Лас-Вегас Родни Кэннон обратился в полицию и сообщил о драке с участием канадского певца Джастина Бибера, в ходе которой поп-музыкант якобы ударил его.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Инцидент произошел 8 июля прошлого года в Кливленде. Согласно заявлению, Бибер и, предположительно, его охранник ударили 34-летнего Кэннона, после чего мужчина повалил музыканта на землю. Почему мужчина обратился в полицию восемь месяцев спустя, не уточняется.

В полиции Кливленда заявили, что проводят расследование в связи с инцидентом.

РИА Новости