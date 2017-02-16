USD1.7296
EUR1.8359
RUB0.0302
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 235.12
S&P 500 Index2 349.25
Nikkei 22519 344.35
В мире

Семилетняя девочка попросилась на работу в Google и получила ответ от директора - ФОТО 16.02.2017 15:57

Семилетняя жительница британского города Херефорд Хлоя Бриджуотер (Chloe Bridgewater) отправила письмо гендиректору Google, в котором попросила взять ее на работу, а в ответ получила личное послание от руководителя компании. Об этом сообщает Business Insider.

Девочка указала, что любит роботов, занимается плаванием, получает похвалу от учителей, а в будущем хотела бы получить место в корпорации.

Спустя некоторое время ей пришел ответ от гендиректора Google Сундара Пичаи, который поблагодарил Хлою за письмо. «Я рад, что тебе нравятся компьютеры и роботы, и надеюсь, что ты продолжишь изучать технологии», — написал Пичаи, добавив, что если она будет упорно трудиться и следовать своим мечтам, ей покорится не только Google, но и Олимпийские игры.

«Надеюсь получить твое заявление о приеме на работу после того, как ты закончишь школу!» — заключил Пичаи.

Девочку вдохновил на письмо отец. Он рассказал ей, что считает Google идеальным местом работы и показал фотографии интерьеров офисов корпорации. Девочку впечатлило, что сотрудники Google в рабочее время могут поваляться на креслах-мешках, покататься на горках или заняться картингом.

По словам отца Хлои, ответ Пичаи вдохновил дочь на еще более усердную учебу. Он надеется, что эта история поможет девочке вернуть уверенность в себе после того, как несколько лет назад ее сбила машина.

Lenta.Ru

643количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп выглядит очарованной канадским премьером – ФОТОБерен Саат в «голом» платье произвела фурор на церемонии «Men Of The Year» по версии турецкого «GQ» - ФОТОSOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕОАзербайджанские хирурги удалили из живота пациента инородное тело, забытое иранскими врачами - ФОТОКрик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругуВ сети появились ранее неизвестные фотографии беременной от Ива Монтана Мэрилин Монро – ФОТОМожно ли обменять Лапшина на незаконно удерживаемых армянами Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева? - ЭкспертыВ Азербайджане есть родители, думающие о том, как выдать замуж 15-летнюю дочь - Хиджран Гусейнова16 февраля в Баку состоится встреча глав генштабов США и России«Азеравтойол» прокомментировало информацию о сносе памятника Хатаи – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 февраля17:09 Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генерального штаба ВС России – ФОТО16:55 Единственное назначение рейтингов Transparency International: оказание давления16:54 Скончался режиссер Шахин Закизаде - ОБНОВЛЕНО16:50 Сатира как способ борьбы с несовершенным миром: о возрождении легендарного киножурнала «Мозалан» - ФОТО - ВИДЕО16:32 Максим Медведев: «Не думаю, что футболисты «Карабаха» и «Габалы» задумываются о судействе в преддверии матча»16:28 AZALJET запускает новые рейсы из Москвы в регионы Азербайджана16:27 Азербайджанский боец подпишет контракт с UFC16:22 Жильцы новостройки на «Советской» не согласны с выселением: «Где мы еще найдем дом с такими условиями?» - ФОТО16:07 Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с резким ухудшением погоды15:59 Азербайджан и США обсудили вопросы военного сотрудничества – ФОТО15:57 Семилетняя девочка попросилась на работу в Google и получила ответ от директора - ФОТО15:48 Вице-премьер: Рынок лекарственных средств Азербайджана стабилен15:42 Центробанк Азербайджана отмечает снижение уровня долларизации банковских вкладов15:28 Некоторые родители в бакинских поселках после 6-7 класса не пускают девочек в школу - Махаббат Велиева15:25 Тарифный совет: Азербайджан увеличил импорт лекарств