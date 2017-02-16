Группа сенаторов и члены палаты представителей внесли идентичный законопроект в обе палаты конгресса США о контроле законодательный орган над любыми действиями по отмене антироссийских санкций.

Согласно законопроекту, отмена или ослабление сдерживающих мер против России предусматривает период пересмотра в 120 дней. В случае, если конгресс не примет запрещающую резолюцию, то президент сможет предпринять соответствующие действия.

В случае принятия, предыдущие указы экс-президента США Барака Обамы о введении антироссийских санкций обретут статус закона, в то время как для отмены санкций потребуется согласие конгресса.

Газета.ру