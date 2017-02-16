Кандидат президента США Дональда Трампа на пост главы минтруда, американский предприниматель Эндрю Пуздер снял свою кандидатуру из-за скандала с наймом нелегальной иммигрантки в качестве частной горничной.

Об этом передает «Би-би-си».

«После тщательных раздумий и семейного совета я решил снять свою кандидатуру на пост министра труда. Несмотря на то, что я не буду работать в администрации (США. – «Газета.Ru»), я полностью поддерживаю президента и его компетентную команду», — сказал Пуздер.

Отмечается, что предприниматель является первым претендентом Трампа, которому в конечном итоге не удалось занять пост в американской администрации.

Пуздера также обвиняли в домашнем насилии. Предприниматель был женат на Лизе Хеннинг, которая в 1990 году обвинила его в применении силы и психологическом давлении.

Газета.ру