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В мире

WSJ сообщила о сокрытии данных американской разведки от Трампа 16.02.2017 14:23

Высокопоставленные сотрудники американской разведки скрывали от президента США Дональда Трампа методы сбора информации и ее источники. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в частности, речь идет о способах слежки за главами иностранных государств. Практика сокрытия источника существовала и раньше, это делалось для его защиты. Однако, в любом случае, до руководства страны доводилась содержательная часть донесений.

Как пояснили анонимные собеседники издания, сейчас от главы государства утаили «важную информацию об угрозах в сфере безопасности и потенциальных заговорах».

Как отмечает WSJ, пока неясно, сколько раз американские спецслужбы придерживали важные данные, предназначенные для первого лица государства.

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что «члены президентской кампании Дональда Трампа и другие лица из его окружения неоднократно контактировали с высокопоставленными представителями российской разведки». Об этом якобы свидетельствуют данные о звонках и перехваченные телефонные разговоры.

На следующий день эти сообщения прокомментировал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что информацию о контактах людей из окружения президента США Дональда Трампа с высокопоставленными представителями российской разведки распространяют американские спецслужбы, целью которых является дискредитация главы государства.

lenta.Ru

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