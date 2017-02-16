Парламент американского штата Иллинойс принял законопроект, согласно которому октябрь будет официально называться «месяцем готовности к нашествию зомби».

Этот шаг задуман как рекламный: торнадо, наводнения и другие природные катаклизмы намного более вероятны, чем нашествие зомби. Но, по мысли парламентариев, если жители Иллинойса будут готовы к нападениям живых трупов, то они будут готовы и к другим катаклизмам.

За основной тип зомби в законопроекте были взяты персонажи из сериалов «Нация Z» и «Ходячие мертвецы», сообщает швейцарская газета Tagesanzeiger.

Росбалт