Запланированные на 15 февраля двухдневные переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, отложены на сутки, сообщает Anadolu со ссылкой на МИД Казахстана.

Во внешнеполитическом ведомстве не раскрыли причин данного решения.

Ранее МИД Казахстана сообщал, что переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в Астане 15-16 февраля с участием Сирии, Турции, России и Ирана.

Участники переговоров обсудят меры для стабилизации ситуации в зоне конфликтов, принятие положений совместной рабочей группы, созданной странами-гарантами и вопрос подготовку к переговорам в Женеве.

Ф.Багирова