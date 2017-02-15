В результате ударов ВС Турции на 176-й день операции «Щит Евфрата» на севере Сирии уничтожены 224 объекта террористов.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции, в ходе операции ликвидированы 17 боевиков ИГИЛ.

Боевики атаковали позиции подразделений-участников операции «Щит Евфрата». Атака была предпринята с юга от временной базы подразделений-участников операции.

Террористы подорвали заминированный автомобиль. В этом же районе уничтожены восемь террористов-смертников ИГИЛ. Кроме того, погибли семь бойцов Сирийской освободительной армии. ВС Турции не понесли потерь.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, в особенности со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

В целом с начала операции «Щит Евфрата» в Сирии от террористов очищена территория площадью 1880 квадратных километров, на которой расположены 228 населенных пунктов.

Ф.Багирова