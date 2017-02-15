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В мире

В Польше задержали армян - лидеров преступной группировки 15.02.2017 11:26

Недалеко от Варшавы ликвидирован нелегальный табачный цех, которым руководили граждане Армении.

Как передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, задержано 8 человек, найдено 10 тысяч полных пачек сигарет и 100 тысяч пустых.

Из 8 задержанных пятеро - граждане Украины, двое - Армении, еще один – житель Варшавы. Четверых украинцев обвинили как пособников преступной группы, в которую записали других четверых: поляка, украинца и двух армян. Последних обвинили по самой суровой статье - как лидеров преступной группы.

Одного из армян арестовали в зале суда, ко второму применят превентивные меры – полицейский надзор, подписку о невыезде, а также залог.

Армянам, как руководителям группировки, грозит до 10 лет тюрьмы, а участникам – до 5 лет.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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