Недалеко от Варшавы ликвидирован нелегальный табачный цех, которым руководили граждане Армении.

Как передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, задержано 8 человек, найдено 10 тысяч полных пачек сигарет и 100 тысяч пустых.

Из 8 задержанных пятеро - граждане Украины, двое - Армении, еще один – житель Варшавы. Четверых украинцев обвинили как пособников преступной группы, в которую записали других четверых: поляка, украинца и двух армян. Последних обвинили по самой суровой статье - как лидеров преступной группы.

Одного из армян арестовали в зале суда, ко второму применят превентивные меры – полицейский надзор, подписку о невыезде, а также залог.

Армянам, как руководителям группировки, грозит до 10 лет тюрьмы, а участникам – до 5 лет.

Ялчин Алиев, Г.Р.