Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини по итогам своей поездки в Вашингтон заявила, что Соединённые Штаты могут потерять роль мирового лидера.

«Никогда не видела США такими поляризованными, разделёнными и обременёнными конфликтами, как сейчас. Тот, кто хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен», — заявила Могерини в интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA).

Она подчеркнула, что когда «величайшая демократия в мире подвергается подобным испытаниям, это может стать дестабилизирующим фактором для всего мира».

Ранее Могерини призвала Соединённые Штаты не вмешиваться в политику Евросоюза.

russian.rt.com