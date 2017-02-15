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В мире

Reuters сообщило имя претендента на пост советника по нацбезопасности США 15.02.2017 22:27

Администрация президента США Дональда Трампа предложила должность советника по национальной безопасности в Белом доме вице-адмиралу Роберту Харварду.

Об этом передает Reuters со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.

При этом источники добавили, что в настоящее время неизвестно, принял ли Харвард предложение занять эту должность. Харвард является экс-замкомандира Центрального командования ВС США и был в составе подразделения «морских котиков».

Советником по национальной безопасности был Майкл Флинн, который был уволен Дональдом Трампом на фоне скандала о том, что он обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком вопрос антироссийских санкций и не сообщил об этом Белому дому, в том числе вице-президенту Майку Пенсу.

Газета.ру

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